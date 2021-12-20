Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 18:46
18:46
Политика
Скабееву рассмешила оговорка Зеленского о «примитивных» мерах против России
18:44
Происшествия
Тайник с деньгами нашли в доме у похитившей 23 млн рублей кассирши из Ачинска
18:43
Общество
В крымских поселках появится газ, которого там не было ни при СССР, ни при Украине
18:43
Общество
Десятки тысяч километров дорог в Подмосковье были очищены от снега за сутки
18:42
Общество
Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от обвинений в изнасиловании
18:41
Весь мир
Электроэнергетическая компания Ливии предупредила о перебоях на западе
18:39
Политика
Публицист Тулин: Кто нанес экономике Болгарии больший ущерб — ЕС или турецкое иго
18:39
Общество
Норкин пошутил в эфире «Места встречи» про донос Пятачка в налоговою
18:36
Шоу-бизнес
Лобода и Лепс оказались самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах
18:32
Общество
Около 60 квартир затопило из-за протечки радиатора в Невском районе Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны РФ показало кадры уничтожения воздушной цели новым беспилотником «Орион»

Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения воздушной цели новым беспилотником «Орион»
Prt Scr youtube.com  /  KronstadtCompany

Симферополь, 20 декабря. Российский беспилотник «Орион» впервые применили для уничтожения воздушной цели в ходе испытаний на полигоне в Крыму.

Минобороны РФ опубликовало кадры первого боевого применения новейшего российского БПЛА. Отмечается, что «Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель, передает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что в России начались испытания нового беспилотника на базе «Ориона» с бортовой радиолокационной станцией для обнаружения наземных целей. Дрон радиотехнической разведки был разработан специалистами компании «Кронштадт», передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ показало кадры уничтожения воздушной цели новым беспилотником «Орион»
минобороны рф бпла дрон испытания орион
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать