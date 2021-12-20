Минобороны РФ показало кадры уничтожения воздушной цели новым беспилотником «Орион»

Симферополь, 20 декабря. Российский беспилотник «Орион» впервые применили для уничтожения воздушной цели в ходе испытаний на полигоне в Крыму.

Минобороны РФ опубликовало кадры первого боевого применения новейшего российского БПЛА. Отмечается, что «Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель, передает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что в России начались испытания нового беспилотника на базе «Ориона» с бортовой радиолокационной станцией для обнаружения наземных целей. Дрон радиотехнической разведки был разработан специалистами компании «Кронштадт», передает RT.