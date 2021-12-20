Молдавия погасила очередной платеж перед «Газпромом» за поставки топлива в декабре

Кишинев, 20 декабря. Компания «Молдовагаз» погасила в декабре очередной платеж перед российской компанией «Газпром» за поставки голубого топлива.

Руководство молдавское газораспределительное предприятие поблагодарило бытовых и небытовых потребителей, которые своевременно оплатили газ за ноябрь и перечислили средства за первую половину декабря. При этом размер платежа для «Газпрома» в «Молдовагазе» не уточнили.

Молдавия и «Газпром» в октябре заключили новый пятилетний контракт на поставки сырья. Одним из ключевых пунктов договоренностей была оплата текущих платежей в срок, однако 22 ноября транш не поступил, после чего российский газовый холдинг предупредил Кишинев о возможности прекращения поставок через 48 часов.

Депутат парламента Молдавии от фракции «Блок коммунистов и социалистов» Владимир Односталко ранее заявил, что директивы Европы на фоне газового кризиса в республике ставят под угрозу существование страны. Он также отметил, что долгосрочные контракты выгодны и национальной экономике, и бизнесу.