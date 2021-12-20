Актриса Хилькевич появилась на дне рождения дочери в корсете и ботфортах

Москва, 20 декабря. Звезда телесериала «Универ. Новая общага» 35-летняя Анна Хилькевич устроила для своей дочери Арианны тематическую вечеринку в стиле мира Гарри Поттера. Ее наследница отмечает шестилетие с момента появления на свет, пишет Teleprogramma.pro.

«Честно сказать, будь я на ее месте, я бы просто с ума сошла от счастья. Когда вышла самая первая книга о Гарри Поттере, мне было 11. И каждая новая часть потом была просто самым желаемым подарком на Новый год и поводом для ссор с мамой. Потому что я их читала просто запоем!» — поделилась Анна Хилькевич на своей странице в Instagram.

На вечеринку в честь праздника дочери актриса пришла в откровенном наряде. Она облачилась в платье-корсет ультракороткой длины и ботфорты, как героиня популярного американского фильма «Красотка».

Вообще звездная мама любит эпатировать публику. Уже после дня рождения любимой дочурки она выложила у себя в Stories фотографию, где предстала без косметики и одежды. В кадре артистка собралась выйти из дома, прикрывшись только полотенцем.