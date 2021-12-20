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Актриса Хилькевич появилась на дне рождения дочери в корсете и ботфортах

Шоу-бизнес
Актриса Хилькевич появилась на дне рождения дочери в корсете и ботфортах
Prt Scr youtube.com  /  Начало

Москва, 20 декабря. Звезда телесериала «Универ. Новая общага» 35-летняя Анна Хилькевич устроила для своей дочери Арианны тематическую вечеринку в стиле мира Гарри Поттера. Ее наследница отмечает шестилетие с момента появления на свет, пишет Teleprogramma.pro.

«Честно сказать, будь я на ее месте, я бы просто с ума сошла от счастья. Когда вышла самая первая книга о Гарри Поттере, мне было 11. И каждая новая часть потом была просто самым желаемым подарком на Новый год и поводом для ссор с мамой. Потому что я их читала просто запоем!» — поделилась Анна Хилькевич на своей странице в Instagram.

На вечеринку в честь праздника дочери актриса пришла в откровенном наряде. Она облачилась в платье-корсет ультракороткой длины и ботфорты, как героиня популярного американского фильма «Красотка».

Вообще звездная мама любит эпатировать публику. Уже после дня рождения любимой дочурки она выложила у себя в Stories фотографию, где предстала без косметики и одежды. В кадре артистка собралась выйти из дома, прикрывшись только полотенцем.

Продемонстрировав свою утреннюю рутину, артистка предложила подписчикам предположить, каким будет ее день. С утра она нанесла только уходовую косметику и, дабы долго не томить своих поклонников, призналась, что пошла на интервью к Лауре Джугелия и уже там сделала себе макияж и прическу.

Анна очень любит делиться в соцсетях разнообразными моментами своей жизни и философствует по поводу разных ситуаций. Так, например, ранее она объяснила, как сложности и кризисы помогают паре оставаться вместе в тяжелый период.

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дочь семья инстаграм хилькевич
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