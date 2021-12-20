Вашингтон, 20 декабря. Времена, когда США действительно могли заявлять о своем могуществе, позади, и в России это прекрасно понимают. К такому выводу пришли читатели ABC News.

На сайте телеканала ранее появилась публикация, посвященная полетам российской стратегической авиации в небе над Белоруссией. Москва и Минск договорились об этих маневрах в ответ на милитаристские выпады НАТО. Так, за последние месяцы бомбардировщики Ту-22М3 совершили несколько вылетов. Последняя операция прошла в субботу, 18 декабря, продлившись четыре часа.

В США такие действия вызвали достаточно нервную реакцию. Читатели ABC News уверены, что белорусский ход президента РФ Владимира Путина является сигналом для Вашингтона. При этом решительность российского лидера заставила американцев почувствовать беспомощность Соединенных Штатов.

Пользователи признали, что времена, когда США «могли пойти куда угодно и заплатить любую цену», давно прошли. Теперь американцы не могут побороть даже коронавирусную инфекцию. Путин чувствует такую слабость, считают читатели.

Федеральное агентство новостей /

Некоторые комментаторы призвали журналистов прекратить нагнетание обстановки вокруг России. Они напомнили, что в США остается огромное множество внутренних проблем, которые действительно требуют внимания.

«Американские пропагандистские медиа никак не успокоятся по поводу России, в то время как в Америке люди вынуждены красть еду, потому что они не могут позволить себе ее купить», — посетовали пользователи.

Стратегическая авиация ВКС РФ и ранее проводила патрулирование в небе над Белоруссией, но теперь эти операции проводятся на регулярной основе. Об этом решении стало известно в начале ноября. В минобороны республики его назвали мерой «адекватного реагирования» на эскалацию напряженности в регионе, передает RT.