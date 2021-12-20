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Командующий ВМС Украины заявил о возможной покупке американских ракет Harpoon

Армия
Командующий ВМС Украины заявил о возможной покупке американских ракет Harpoon
navy.mil  /  U.S. Navy

Киев, 20 декабря. Украина может приобрести у США противокорабельные ракеты Harpoon, заявил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

По его словам, ВМСУ в 2022 году должны принять на вооружение первый дивизион ракетного комплекса «Нептун» берегового базирования. При этом он допустил, что между США и Украиной также может быть заключен контракт на поставку американских ракет Harpoon.

«Вопрос оружия — это закрытая тема, причем закрытая во всем мире. Опровергать или подтверждать я не буду», — заявил контр-адмирал.

Говоря о принятии на вооружение системы «Нептун», он подчеркнул, что уже весной следующего года будет полностью готов и включен в состав ВМС Украины первый дивизионный комплект этих комплексов. Он добавил, что часть техники для него уже закуплена.

Ранее сообщалось, что переданные Украине патрульные катера типа Island будут оснащены американским вооружением. Речь идет о ракетах различного назначения и 30-миллиметровых пушках, передает RT.

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Все новости / Армия / Командующий ВМС Украины заявил о возможной покупке американских ракет Harpoon
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