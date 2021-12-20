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Сенатор Пушков назвал разрушительным участие Киева в проекте гарантий безопасности для РФ

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 17:25
Политика
Сенатор Пушков назвал разрушительным участие Киева в проекте гарантий безопасности для РФ
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 20 декабря. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко по поводу проекта гарантий безопасности, предложенного Россией американской стороне и НАТО.

Он уточнил, что требования «освободить Крым и Донбасс» являются пропагандой для внутреннего пользования, а не политическими предложениями. Соответствующим заявлением сенатор поделился в своем Telegram-канале.

«Участие Киева в переговорах о гарантиях безопасности для России, к чему призывает Порошенко, не просто глубоко бессмысленно — оно разрушительно для всего процесса, причем изначально», — подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор детально прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по Украине. По словам Пушкова, генсек НАТО совершает принципиальные ошибки, высказывая свои оценки касательно ситуации в регионе и перспективах вступления Украины в Альянс.

Помимо этого, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что рассказал президентам Польши и Литвы Анджею Дуде и Гитанасу Науседе о готовности Киева к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в «нормандском формате». Он отметил, что Варшава и Вильнюс выразили поддержку усилиям государства, сообщала Национальная служба новостей.

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Все новости / Политика / Сенатор Пушков назвал разрушительным участие Киева в проекте гарантий безопасности для РФ
украина порошенко пушков
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