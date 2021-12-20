Десятки тысяч километров дорог в Подмосковье были очищены от снега за сутки

Москва, 20 декабря. Министр транспорта Московской области Алексей Гержик оценил работу дорожных служб по уборке снежных завалов с автотрасс региона.

По данным Гержика, только за минувшие сутки в Подмосковье было очищено от снега около 42,1 тысячи километров дорог. Попутно проводилась и обработка противогололедными материалами потенциально опасных участков автотрасс: мостов, эстакад, спусков и подъемов. Как отметил Гержик, для очистки дорог привлечено более 1,5 тысячи единиц спецтехники, сообщают «Вести Подмосковья».

Координацию работ осуществляет оперативный штаб. Уборка снега проводится в регламентные сроки: в течении трех-пяти часов после окончания снегопада расчищаются дороги первой категории, за пять часов — дороги высокой интенсивности, за 12 часов — низкой проходимости.

Посадочные площадки и заездные карманы чистят в течение шести часов, на очистку тротуаров и остановок общественного транспорта отводится не более суток после завершения снегопада.

Ранее прокуратура Московского района Санкт-Петербурга предъявила претензии коммунальным службам в связи с неудовлетворительной очисткой дорог от снега. Подрядчик проводил расчистку дорог без учета реальной погодной обстановки.