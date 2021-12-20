Ушаков обсудил с помощником лидера США Салливаном предложения РФ о гарантиях безопасности

Москва, 20 декабря. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков провел телефонные переговоры с помощником лидера США по нацбезопасности Джейком Салливаном, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, стороны продолжили обсуждение в контексте предложений России, изложенных в двух проектах документов о гарантиях безопасности и ранее переданных американской стороне.

«Обсуждение носило деловой и прагматичный характер... Помощники президентов условились о продолжении контактов», — подчеркнул Песков.

Ранее сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что переговоры о гарантиях безопасности должны вестись исключительно между Москвой и Вашингтоном. Он напомнил, что страны Восточной и Северной Европы потребовали места за столом переговоров по гарантиям безопасности. Однако им это участие необходимо лишь для того, чтобы сорвать заключение договоренностей, добавил член Совфеда.