Сирийцы развернули военную колонну США в провинции Хасака

Хасака, 20 декабря. Жители сирийского населенного пункта Телль Шахаб совместно с военнослужащими Сирийской Арабской Армии (САА) остановили армейскую колонну США на блокпосте при въезде в город. Об этом сообщает издание SANA со ссылкой на местные источники.

Конвой состоял из пяти американских бронетранспортеров и одного автомобиля, принадлежащего курдским «Сирийским демократическим силам» (СДС). Получив отказ в дальнейшем продвижении, а также будучи закиданной камнями, колонна развернулась и отбыла в противоположном направлении.

أهالي #تل_الذهب بمساندة حاجز للجيش يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي ويجبرونه على التراجعhttps://t.co/anLzASVExC pic.twitter.com/LPgRYqwEew — سانا عاجل (@SanaAjel) December 20, 2021

Вооруженные силы Соединенных Штатов сохраняют присутствие в Сирии с 2014 года, находясь на ее территории незаконно. Официальный Дамаск неоднократно называл наличие американских войск в республике оккупацией, которая сопровождается разграблением национальных ресурсов.

В настоящий момент на территории Сирии находятся несколько сотен военнослужащих США, расположенных на базе Эт-Танф и в лагерях восточнее Евфрата. Через зависимых от поддержки Вашингтона курдов из СДС американцы осуществляют контроль в нефтеносных районах провинций Дейр эз-Зор, Хасака и Ракка, отказываясь их покидать под предлогом якобы борьбы с остатками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Однако в реальности американцы, в сотрудничестве с курдами, добывают нефть и контрабандой доставляют ее в Ирак для последующей продажи.

Федеральное агентство новостей /

Подобное положение вещей вызывает раздражение среди местного населения, и случаи с блокировкой продвижения военных колонн происходят регулярно. Так, 22 ноября жители деревни Хаму в окрестностях Эль-Камышлы развернули конвой из трех машин, забросав их камнями.

Аналогичный случай произошел 15 июня у деревни Фарафра в Хасаке: четыре единицы бронетехники США вынужденно удалились в обратном направлении, встретив сопротивление местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.