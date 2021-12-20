Ливийский депутат: о переносе выборов должен объявить избирком

Триполи, 20 декабря. Перенос выборов является техническим вопросом, входящим в компетенцию Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии, а не Палаты представителей. Об этом заявила член парламента Аиша ат-Таблаки местному изданию ArRaed.

По ее словам, руководство избиркома должно официально обнародовать информацию об отсрочке плебисцита. Всеобщее голосование, запланированное на 24 декабря, не состоится.

«В компетенцию парламента не входит объявлять о переносе выборов. Наша работа заключается в принятии законов, а также в обсуждении и внесении поправок», — сказала Ат-Таблаки.

Депутат сообщила, что в понедельник, 27 декабря, Палата представителей соберется на заседание, чтобы обсудить препятствия и проблемы, приведшие к отсрочке. К этому времени ВИК должен предложить три даты для проведения избирательного процесса. Члены законодательного органа выберут одну из них.

Глава парламентского комитета по наблюдению за выборами Аль-Хади ас-Сагир сообщил, что на предстоящей сессии также рассмотрят формирование нового кабмина. Срок полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы истекает 24 декабря.

Ранее глава ФЗНЦ Максим Шугалей опроверг информацию из западных СМИ о том, что североафриканская страна оказалась не готова к выборам. Он предположил, что за решением отсрочить избирательный процесс стоят ООН и международное сообщество.