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Госдума рассмотрит возможность введения новой ежемесячной выплаты для семей с детьми

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 17:09
Экономика
Госдума рассмотрит возможность введения новой ежемесячной выплаты для семей с детьми
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей для каждого члена семьи, где растут дети до 18 лет.

Соответствующий документ размещен в думской электронной базе. В рамках проекта предлагается установка основания и порядка назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и последующих детей.

Инициаторы считают, что надбавку необходимо ввести с 1 января 2022 года. Кроме того, планируется установить ежегодную индексацию выплаты «на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года».

«Указанная ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей, выплачиваемая в отношении детей, осуществляется в отношении каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет. При этом в отношении родителей (усыновителей) такая выплата будет осуществляться до момента исполнения 18 лет младшему из детей», — говорится в пояснительной записке.

Порядка 26 тысяч семей в Нижегородской области получают выплаты после рождения первого ребенка, сообщала пресс-служба местного правительства. В рамках реализации нацпроекта «Демография» на эти цели было потрачено 2,4 млрд рублей.

Материнский капитал в 2022 году будут индексировать не по прогнозируемой инфляции, а по фактической, а родители-одиночки, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, будут получать по 6137 рублей, пишет «ФедералПресс».

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