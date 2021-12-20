Российские вертолеты Ми-24 выполнили авиаразведку на учениях под Екатеринбургом

Екатеринбург, 20 декабря. Экипажи российских ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» провели первую в новом учебном году авиаразведку в рамках тренировочных полетов в Свердловской области.

По имеющейся информации, боевые машины работали парами над незнакомой местностью на высотах от 50 метров. Отмечается, что морозная погода не помешала российским летчикам провести тренировочные полеты – дюжина Ми-24 вылетела на задание точно по графику, передает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия Черноморского флота отработали уничтожение корабля условного противника. На полигоне Опук в Крыму также прошла тренировка с участием экипажа большого десантного корабля «Новочеркасск» и десантно-штурмовых подразделений, передает RT.