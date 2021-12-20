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Сокращение поставок российского газа может усугубить энергетический кризис в Европе

Экономика
Сокращение поставок российского газа может усугубить энергетический кризис в Европе

Брюссель, 20 декабря. Россия не стала наращивать прокачку газа по трубопроводам в Германию в понедельник. Ограниченные объемы поставок потенциально могут усугубить энергетический кризис в Европе, пишет Bloomberg.

Такой прогноз тем более актуален в условиях, когда регион ожидает резкое похолодание. На этом фоне «Газпром» забронировал всего 4% мощностей в пункте Мальнов в Германии, на который приходит голубое топливо, транспортируемое по российскому трубопроводу «Ямал — Европа». Этот объем резко отличается от тех 35%, которые были в среднем забронированы Россией на протяжении большинства дней в декабре, приводит выдержки из статьи портал «ИноСМИ».

Кроме того, «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности транзита по территории Украины на 20 декабря. При этом синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Европе в ближайшее время резко опустится ниже климатической нормы. Это станет дополнительной нагрузкой на газохранилища, которые и так имеют рекордно низкий уровень заполненности для этого времени года (лишь 60%).

Цена газа в Европе на открытии торговой сессии вновь вышла на рекордные показатели октября. Она выросла почти на 10% и превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

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