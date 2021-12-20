Директор Президентской академии Шамахов рассказал об особенностях работы вуза в пандемию

Санкт-Петербург, 20 декабря. Директор Президентской академии Владимир Шамахов назвал самый сложный этап во время пандемии и рассказал, как вуз работает в условиях распространения коронавируса.

Труднее всего было в самом начале пандемии, когда не понятно, что делать и как продолжать работу. Однако вуз относительно беспроблемно смог преодолеть этот этап, отметил Шамахов во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». В настоящее время в академии вакцинацию прошли 90% взрослого состава. Доля привитых среди преподавателей составляет 80%.

Для стимуляции сотрудникам давали дополнительный день к ежегодному отпуску. Также проводилась разъяснительная работа о вакцинах и самой процедуре.

«Те, кто непримиримые антиваксеры, их не переубедить. И чем больше ты внимания на них уделяешь, тем лучше они себя чувствуют. Их нужно максимально купировать. Я сразу объявил, что те, кто не прививается — это лузеры, мы будем так к ним относиться. Сложнее со студентами. По соцопросам 51% не верят, что вакцина помогает. Очень поразительно. И привитых там, разные факультеты, от 18 до 35%», — рассказал Шамахов.

Руководство вуза приняло решение, что студенты 1 курса будут учиться в очном формате, если у них нет медицинского отвода от прививки. При этом на старших курсах можно выбрать форму обучения по желанию. Студенты либо переходят на дистанционный формат, либо учатся очно. Также доступна смешанная модель. При этом ученики должны определиться в начале семестра и оформить соответствующее заявление. После этого составляется учебный план с учетом выбора студентов, подытожил Шамахов.

Директор Президентской академии также оценил закон о предельном возрасте руководителей вузов. Он назвал несправедливым ограничение до 70 лет.