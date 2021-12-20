«Надо готовиться воевать»: шоумен Гоген Солнцев рассказал, что ждет Лепса после развода

Эпатажный актер, радиоведущий и звезда многочисленных телешоу Гоген Солнцев не удивился краху семейного счастья Григория Лепса. Шоумен уверен, что это логичный конец 20-летнего брака между знаменитым певцом и бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой. Об этом Солнцев рассказал в интервью ФАН, комментируя новость об официальном разводе пары 20 декабря.

«Но это же мезальянс был, по сути дела, она же намного моложе его была. И, наверное, рано или поздно они пришли бы к этому. Может быть, его бывшая супруга преследовала каким-то образом несколько иные цели, чем построение семьи и любовные отношения с Лепсом. Поэтому это, наверное, неизбежно было в их браке рано или поздно. Большая часть — почти 99% — мезальянсов, они как правило приводят, ну, если не к трагедиям, то к каким-то вот таким стрессам и к каким-то не очень хорошим последствиям», — высказал свое мнение шоумен.

Гоген Солнцев искренне посочувствовал Лепсу и рассказал, что переживает за состояние здоровья музыканта.

«Не знаю, насколько это хорошая панацея — при таком стрессе еще больше добавлять стресса. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Но многие судачат о том, что действительно у него алкогольные проблемы начались. Ну, что можно сказать, я очень сочувствую, действительно ему тяжело, переживает, видимо, и, похоже, у него сильные чувства к этой девушке были», — высказал свою точку зрения собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Россия 1

При этом эпатажный актер Солнцев уверен, что Лепсу рано ставить точку в отношениях с бывшей супругой, ведь впереди, скорее всего, его ждет разделение имущества.

«Возможно, сейчас еще будет какой-то новый виток судебных разбирательств, связанных с дележом имущества, этого бизнеса. То есть Лепсу надо готовиться воевать. Он рано расслабляется и отмечает это все. Этот бой он проиграл, ну, войну еще может выиграть. Поэтому могу пожелать ему только сил. Взять себя в руки и хладнокровно, просто доказывать в судах, что это не совместно нажитое имущество, а это его голосовые связки, которые кормили семью все это время», — резюмировал свою позицию Солнцев.

Global Look Press / Павел Кашаев

Накануне Хамовнический суд Москвы вынес постановление о разводе Лепса и Шаплыковой. Заявление о расторжении брака было подано еще в середине ноября. Инициатором расторжения брака выступила супруга Лепса. Пара пока официально не комментировала ситуацию.