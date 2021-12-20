Зимнее солнцестояние и День Николая Чудотворца: что за праздники, традиции, что нельзя делать

На Руси день зимнего солнцестояния, очень важный для народного календаря, с приходом христианства совпал с чествованием одного из самых почитаемых святых — святителя Николая (в русской традиции — Николая Чудотворца, или Николая Угодника, то есть угождающего Богу). В христианстве святитель Николай отождествляется с рождественским дедом Санта-Клаусом, который приходится «двоюродным братом» русскому фольклорному Деду Морозу.

День зимнего солнцестояния в Северном полушарии приходится на 20-21 декабря. Николая Чудотворца (Никола Зимний) на Руси чествуют 19 декабря.

В 2021 году зимнее солнцестояние в Северном полушарии произойдет во вторник, 21 декабря, в 18:58 по московскому времени.

Федеральное агентство новостей /

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние (зимний солнцеворот) — это момент в самый короткий световой день в году, когда Солнце ниже всего над горизонтом. После самого короткого дня наступает самая длинная ночь. После этого день начинает постепенно прибывать, а это значит, что как бы зима ни ярилась, весна все-таки наступит.

Издревле на Руси, согласно народным приметам, самая длинная и темная ночь в году считалась временем разгула нечистой силы, когда нужно было соблюдать особую осторожность, исполняя множество запретов.

Зимнее солнцестояние: что нельзя делать

Согласно дохристианским славянским преставлениям, зимний солнцеворот — это время разгула страшного божества, которого называли Карачун. Его имя на Руси считалось синонимом смерти. Карачун ассоциировался с Зимним Дедом, но не с добрым Сантой, а со злым, мстительным, обидчивым и жестоким божеством, которое готово заморозить всех зверей и птиц, а также зазевавшегося путника. Ближе всего образ Зимнего Деда к божеству по имени Карачун в неадаптированных фольклорных русских сказках, в которых силы зла очень любят озоровать.

Образ страшного Карачуна перекликается со сказочным Морозко — при поверхностном взгляде вроде бы добрым героем одноименного фильма. Однако именно Морозко, вынуждая Настеньку проявлять покорность, чуть не доводит ее до смерти от холода.

На Руси в самую короткую ночь старались задобрить силы зла и соблюдали различные запреты: не ходили поодиночке в лес, оставляли снаружи на окнах и на опушках кусочки мяса в виде выкупа, не называли страшное божество по имени. Зимнюю нечисть старались отпугнуть кострами, громкими криками, пением и шумом. Сидеть в одиночестве в это время запрещалось, чтобы избежать подозрений в тайном служении силам зла.

В это время люди старались проводить время в веселье и общих трапезах, на которых традиционным угощением была яичница (яйца — символ жизни) и круглые блины — символ Солнца, которое с этого момента должно было постепенно увеличивать день.

ФБА «Экономика сегодня» /

Николай Чудотворец

Святитель Николай, которого в России чествуют в это время, согласно народным представлениям, — антипод злого Карачуна. Сказочный святой противостоит силам зла: Николай Чудотворец ходит по земле, разгоняя тьму, одаривая праведников и мягко журя грешников.

Святой Николай считается исторической фигурой. Согласно источникам, он жил в III-IV веке в Малой Азии, славился набожностью, а став епископом, согласно легенде, получил дар врачевания. Святитель считается покровителем путешественников, воинов, а также слабых, больных, униженных и детей. Рождественским дедом он стал в связи с тем, что есть легенда, как он тайно одарил трех бесприданниц, после чего они благополучно вышли замуж. Отсюда традиция — от имени Санты тайно дарить подарки на Новый год, Рождество и просто в предновогодние и предрождественские дни. Именно Санта-Клаус является одним из главных действующих лиц западного Рождества, которое отмечается с 24 на 25 декабря.