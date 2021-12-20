Зеленский посоветовал Белоруссии «не играть» с российским ядерным вооружением

Киев, 20 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя сообщения о возможной переброске российского ядерного оружия в Белоруссию, заявил, что с такими вещами «нельзя играть».

Не так давно белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил НАТО, что может попросить Россию вернуть на территорию республики и ядерный арсенал. По его словам, Минск пойдет на это, если Польша решит разместить на своей территории американские ядерные ракеты. Зеленский отметил, что его не удивляют подобные предостережения, передает RT.

«Ну по крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где будет размещена часть ядерного оружия РФ», — заявил украинский президент.

Ранее в Кремле заявили, что Россия будет вынуждена реагировать на появление вооружений НАТО у своих границ. Ответные меры необходимы для балансировки ситуации.