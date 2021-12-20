Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 17:17
17:17
Происшествия
Силовики пресекли деятельность крупной нарколаборатории под Вологдой
17:16
Весь мир
Ливийский депутат: о переносе выборов должен объявить избирком
17:10
Общество
Центр Чумакова надеется в течение полугода получить регистрацию «КовиВака» в ВОЗ
17:10
Происшествия
Дипломат пострадал при нападении неизвестных на посольство Белоруссии в Лондоне
17:09
Экономика
Госдума рассмотрит возможность введения новой ежемесячной выплаты для семей с детьми
17:09
Политика
Байден придумал причину для увеличения присутствия США в Европе
17:08
Армия
Российские вертолеты Ми-24 выполнили авиаразведку на учениях под Екатеринбургом
17:05
Общество
Совет Федерации не обсуждает введение штрафов в России за отказ от вакцинации
17:05
Экономика
Сокращение поставок российского газа может усугубить энергетический кризис в Европе
17:04
Происшествия
Автору порноколлажа с фотографией ветерана предъявили обвинение в Волгограде
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зеленский посоветовал Белоруссии «не играть» с российским ядерным вооружением

Политика
Зеленский посоветовал Белоруссии «не играть» с российским ядерным вооружением
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 20 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя сообщения о возможной переброске российского ядерного оружия в Белоруссию, заявил, что с такими вещами «нельзя играть».

Не так давно белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил НАТО, что может попросить Россию вернуть на территорию республики и ядерный арсенал. По его словам, Минск пойдет на это, если Польша решит разместить на своей территории американские ядерные ракеты. Зеленский отметил, что его не удивляют подобные предостережения, передает RT.

«Ну по крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где будет размещена часть ядерного оружия РФ», — заявил украинский президент.

Ранее в Кремле заявили, что Россия будет вынуждена реагировать на появление вооружений НАТО у своих границ. Ответные меры необходимы для балансировки ситуации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский посоветовал Белоруссии «не играть» с российским ядерным вооружением
украина россия белоруссия зеленский ядерное оружие
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать