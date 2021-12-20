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Замглавы МИД РФ Рябков предупредил НАТО о готовности Москвы к военному ответу

Армия
Замглавы МИД РФ Рябков предупредил НАТО о готовности Москвы к военному ответу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Россия не заинтересована в использовании военных мер, но готова их предпринять, если Североатлантический альянс продолжит игнорировать позицию Москвы по вопросам обеспечения безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В комментарии ТАСС он подчеркнул, что России придется искать способы «уравновесить» действия НАТО, которые вызывают обеспокоенность.

«Мы найдем формы, как ответить, в том числе в военном и военно-техническом плане, — предупредил дипломат. — Я это подтверждаю».

Ранее Москва передала Вашингтону проекты соглашений по обеспечению гарантий безопасности. В обнародованных представителями МИД РФ документах, среди прочего, предлагается запретить размещение ракет средней и меньшей дальности за рубежом, а также в зоне досягаемости участников договора. Сейчас в ведомстве ждут реакцию американской стороны на инициативы Москвы, передает RT.

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россия нато мид рф рябков
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