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Египтяне опубликовали фотографии и видео заснеженной Александрии

Весь мир
Египтяне опубликовали фотографии и видео заснеженной Александрии
pixabay.com  /  Free-Photos

Александрия, 20 декабря. Центр и главные улицы второго по величине города Египта, простирающегося вдоль побережья Средиземного моря, засыпало снегом. Поскольку такие осадки нетипичны для североафриканской страны, местные жители описали погоду как европейскую.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия нескольких портов, в том числе Александрия и Дeхейла. Представитель гавани подчеркнул, что решение обезопасит суда, груз и граждан.

Председатель дирекции порта Александрия приказал всем соответствующим ведомствам подготовиться и периодически продолжать метеорологический мониторинг, чтобы знать скорость ветра, высоту волн и атмосферное давление.

Несколько городских провинций приостановили занятия в школах. Египетское метеорологическое управление (EMA) спрогнозировало умеренный или сильный дождь вдоль северного побережья. Также ожидается, что пыльные ветры обрушатся на Египет, что приведет к еще более низким температурам.

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египет
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