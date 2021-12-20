Комиссия установила, что погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

Москва, 20 декабря. Адвокат Андрей Алешкин поделился новыми подробностями трагического инцидента на сцене Большого театра. Погибший актер Евгений Кулеш мог быть пьян в момент падения декораций.

Постановка «Садко» на сцене Большого театра обернулась смертью актера прошлой осенью. Евгений Кулеш пострадал во время падения декораций, после чего скончался до прибытия скорой. Адвокат Андрей Алешкин сообщил ФАН, что у актера были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

«Комиссией установлено, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести (опьянение средней степени тяжести характеризуется следующим: нарушение координации движений (размашистость, небрежность); речевые особенности (смазанность, замедление речи, нарочито правильная артикуляция); неуверенная, порывистая, шаткая походка), однако никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего», — сообщил адвокат.

При этом комиссия не смогла установить, как и где артисту удалось выпить алкоголь. Алешкин также отметил, что в состав комиссии входили два представителя театра, которые вели расследование относительно самих себя и ведения спектакля в эксплуатацию. Поэтому их выводы вызывают сомнения. Адвокат не исключает, что заключение можно объяснить личной заинтересованностью театра. Поэтому Алешкин планирует обжаловать официальное решение суда.

После смерти Кулеша Большой театр выразил соболезнования в связи со смертью актера. Директор Владимир Урин высказался о трагедии и призвал не искать виноватых.