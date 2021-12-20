Энергоэксперт Пикин заподозрил власти ФРГ в манипулировании ценами на газ

Москва, 20 декабря. Высокопоставленные чиновники Германии могут манипулировать ростом цен на газ, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Каждому резкому скачку котировок на лондонской бирже ICE предшествовали некорректные высказывания немецких политиков. Сразу после этого цена голубого топлива вырастала на 10-30%, отметил энергоэксперт. Любому связанному с биржей игроку будет понятно, какая реакция последует.

«Складывается впечатление, что они сами создают ситуации для повышения цен. Каждое заявление политиков Германии сопровождается повышением цен на газ. Начиная от заявлений министра иностранных дел и заканчивая заявлениями вице-канцлера или Федерального сетевого агентства Германии», — добавил Пикин.

Газовые фьючерсы на утренних торгах вновь превысили отметку в 1700 долларов за тысячу кубов. Затем стоимость увеличилась до пиковых значений октября — 1900 долларов за тысячу «кубов». Эксперты связывают такую тенденцию с грядущими морозами.