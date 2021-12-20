Стоимость компенсируется сервисом: во сколько обойдутся новогодние каникулы в Дубае

В условиях нестабильной эпидемиологической ситуации в мире перечень многих государств для посещения сейчас закрыт. Из доступных для посещения туристами стран одной из самых популярных для путешествий россиян в новогодние праздники стали Объединенные Арабские Эмираты. Какие коррективы внесла пандемия для посещения Дубая российскими туристами и во сколько обойдется поездка на курорт в новогодние праздники, в беседе с ФАН рассказала эксперт по туризму Стелла Халикова-Брундукова.

«Дубай сейчас, как и всю пандемию, остается одним из самых открытых городов для туристов. Для посещения потребуется ПЦР-тест, сделанный в России за 72 часа до вылета. По прилету на место нужно сделать бесплатный ПЦР-тест. Для посещения торговых центров и ресторанов нет никаких ограничений, кроме масочного режима. В отелях ношение масок обязательно», — объяснила собеседница ФАН.

В период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в ОАЭ проходит Всемирная выставка на Ближнем Востоке, где 192 страны — участницы имеют собственные павильоны. По словам эксперта, чтобы посетить Dubai Expo — 2020, потребуется приложение Green Pass, где вакцинированные должны пройти регистрацию. В октябре была возможность сдать моментальный ПЦР-тест на месте за 50$ и посетить выставку. Сейчас при покупке билета можно сдать бесплатный ПЦР-тест, но тогда результат придется ждать несколько часов. Поэтому лучше уточнить условия непосредственно перед посещением Dubai Expo — 2020, рекомендовала Халикова-Брундукова.

Из личного архива Стеллы Халиковой-Брундуковой /

Отдых туристов из России в Дубае делает привлекательным короткий пятичасовой перелет, теплая погода — 21–23 градуса, масса развлечений, кафе-ресторанов и множество ежедневных рейсов различных авиакомпаний от «Аэрофлота» до Emirates. Однако полноценным купальным сезоном такую погоду не назовешь — температура воды колеблется на уровне 22 градусов.

«Цены на отели разнообразные. Тур с чартерным рейсом авиакомпании «Россия» с 29.12 на семь ночей за двоих человек с завтраком обойдется от 148 тысяч рублей до 187 тысяч рублей в зависимости от звездности. Если выбранный отель находится вдали от цивилизации, то при оформлении тура лучше включать обеды и ужины. Такси хоть и доступное, но расстояния, даже в рамках самого Дубая, большие, и стоимость поездок станет ощутимой для бюджета. На общественный транспорт рассчитывать не стоит, так как он там крайне неудобен. Дубай — город автомобилей, а не пешеходов», — предупредила эксперт.

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В целом отдых в Дубае является оптимальным решением для всей семьи в новогодние каникулы, а его некоторая дороговизна по сравнению с той же Турцией окупается сервисом, который там на высшем уровне, заключила собеседница ФАН.

Поскольку многие россияне планируют новогодние каникулы заранее, а часть из них решила отметить главный праздник года в загородных коттеджах, стоимость аренды загородных домов увеличилась в среднем по стране на 15% относительно начала 2020 года. Например, аренда наиболее дешевого дома в Подмосковье для двух человек обойдется в 45 тысяч рублей. В Геленджике, Анапе и Крыму ставки составляют от 20 до 80 тысяч рублей в сутки, если исключить элитные варианты.