Порошенко официально предъявили обвинение в государственной измене на Украине

Киев, 20 декабря. Экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене.

Как сообщил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, это все же удалось сделать официально.

«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене», — сказал Турчинов на брифинге с участием СМИ.

Порошенко 17 декабря покинул Украину и отправился в турне по Турции и Польше после попытки Государственного бюро расследований предъявить ему обвинение. Бывшего президента обвиняют в поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.