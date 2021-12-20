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Пресс-секретарь лидера ЦАР: президент доволен результатами партнерства Москвы и Банги

Весь мир
Пресс-секретарь лидера ЦАР: президент доволен результатами партнерства Москвы и Банги
Prt Scr facebook.com  / 

Банги, 20 декабря. Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера доволен результатами активного взаимодействия ЦАР и России в 2021 году, заявил пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем на конференции для СМИ. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Партнерство Банги и Москвы принесло хорошие плоды как в военной сфере, так и в вопросах культуры и экономики. К примеру, председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи на днях посетил фотовыставку в столице России, посвященную дружбе Кремля с африканскими государствами», — говорится в материале издания.

Пресс-секретарь лидера ЦАР: президент доволен результатами партнерства Москвы и Банги
Федеральное агентство новостей /

Мокпем заверил журналистов, что прекращение европейской миссии EUTM-RCA не повлияет на потенциал правительственных войск, так как российские инструкторы, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», прекрасно справляются с обучением личного состава национальной армии ЦАР (FACA), жандармерии и полиции:

«Мы ничего от этого не потеряем, потому что у нас есть отличный пример взаимодействия со специалистами из России. Их боевой опыт и компетенции позволяют сделать наши вооруженные силы сильнейшими на континенте. И народ это видит, поэтому можно говорить о полном взаимопонимании и единстве населения с властью».

 

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россия африка цар
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