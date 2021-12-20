Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от обвинений в изнасиловании

Пекин, 20 декабря. Китайская теннисистка Пэн Шуай минувшей осенью в соцсетях рассказала, как к ней приставал бывший вице-премьер КНР Чжан Гаоли. Но позднее Шуай изменила свои показания, рассказав об этом в интервью сингапурскому изданию Lianhe Zaobao, пишет Esquire. «Во-первых, мне нужно подчеркнуть один чрезвычайно важный момент: я никогда не говорила и не писала о том, что меня кто-то изнасиловал, я должна акцентировать этот момент», — заявила теннисистка в видеоролике, снятом во время соревнований в Шанхае.

Пэн также отметила, что живет в своем доме в Пекине, и власти за ней не следят. На вопрос, почему она удалила публикацию с обвинениями в адрес Гаоли, спортсменка ответила, что в обществе возникло недопонимание ситуации, и это ее личное дело.

При этом Женская теннисная ассоциация (WTA), ранее отменившая из-за громкого дела все соревнования в стране, заявила, что отказ теннисистки от показаний беспокойства за ее благополучие не сняли.

«Мы по-прежнему настойчиво призываем к полному, справедливому и прозрачному расследованию ее заявления о сексуальном насилии», — объяснили в WTA.

Помимо интервью для телевидения ранее на государственном канале CGTN было также опубликовано странное письмо. Многие по-прежнему не верят, что оно было написано теннисисткой. Первым этот текст получил глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон. В нем указано, что обвинения были опубликованы без согласия девушки.

Также в письме написано, что никакого сексуального насилия со стороны экс-премьера не было, а девушка находится в безопасности и никуда не пропала. Стив Саймон считает что письмо написано не руками Пэн.

Ранее сообщалось, как российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже.