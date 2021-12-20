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Фермеры ЦАР попросили бойцов национальной армии обеспечить защиту путей перегона домашнего скота

Весь мир
Фермеры ЦАР попросили бойцов национальной армии обеспечить защиту путей перегона домашнего скота
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 20 декабря. Администрация центральноафриканской префектуры Нана-Мамбере попросила правительство обеспечить безопасность коридоров для перегона домашнего скота. Об этом сообщили аналитики информационного портала Ndjoni Sango.

«Каждый сезон дороги, по которым идут фермеры, находятся под угрозой. Мы надеемся, что власти примут необходимые меры и отправят кого-нибудь на защиту этого сектора. Также я бы хотел выразить признательность министру обороны ЦАР Клоду Рамо Биро за визит в Нана-Мембере», — заявила председательница специальной делегации коммуны Бави-Тедоа Ирен Селестин Нгонон-Агбо.

Скотоводство является одним из самых распространенных занятий среди жителей префектуры. Однако спокойному перегону животных препятствуют боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которые совершают спорадические нападения на фермеров.

Ранее к правительству обратились жители деревни Бойо. Они потребовали у властей заменить находящийся в населенном пункте неэффективный контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) на бойцов национальной армии (FACA).

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африка цар
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