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Экс-глава Офиса президента Украины Богдан констатировал проблемы с памятью у Зеленского

Политика
Экс-глава Офиса президента Украины Богдан констатировал проблемы с памятью у Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 20 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился во внешности и стал испытывать проблемы с памятью. Об этом сказал бывший сотрудник офиса главы государства Андрей Богдан.

Если сравнить две фотографии Зеленского до и после президентства, то возникает впечатление, что на снимках запечатлены разные люди, отметил украинский политик. Кроме того, глава государства долго составляет предложения и иногда не может подобрать нужные слова, добавил он.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек», — рассказал о проблемах Зеленского с паматью Богдан.

Как сообщалось ранее, Зеленский не получил ответа от генсека НАТО Йенса Столтенберга о конкретных сроках вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Радио Sputnik.

Недавно Столтенберг выразил мнение, что военному блоку нужно «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» в ситуации на Украине, информирует НСН. Альянс должен учитывать любое развитие событий в Киеве, подчеркнул глава военного блока.

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украина зеленский богдан
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