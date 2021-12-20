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Военкор Харченко: геймеры займут место спецназа на полях сражений в войнах будущего

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 16:17
Армия
Военкор Харченко: геймеры займут место спецназа на полях сражений в войнах будущего
pixabay.com

Москва, 20 декабря. Геймеры по своей эффективности не будут уступать обученным бойцам спецназа в военных конфликтах будущего, заявил военный журналист Александр Харченко.

По его словам, со временем от практики заброски диверсантов в тыл врага в ходе боевых действий можно будет отказаться. Харченко заявил, что задачи по ликвидации любого человека за линией фронта смогут выполнять беспилотники (БПЛА).

«Все, в этом будущее. И дешевизна, и простота, и универсальность — вот, куда нужно смотреть. И в этом и будет будущее всех конфликтов», — сказал военкор.

Он объяснил, какую роль будут играть геймеры в войнах будущего. По его словам, они займут место спецназа на полях сражений. Уже сегодня некоторые любители компьютерных игр обладают более высокими навыками обращения с высокотехнологичными системами, которые можно применять в ходе боевых действий.

«Да он может гораздо больше уже даже сейчас, чем спецназовец, только нужно найти ему достойное применение», — заявил Харченко.

Ранее телеканал RT сообщал, что в 2020 году количество российских пользователей облачного гейминга выросло в 5,4 раза и достигло 135 тысяч человек. Стоит отметить, что психологи считают опасным чрезмерное увлечение компьютерными играми.

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