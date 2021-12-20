Фотоловушка поймала на видео тигров, леопарда и кота в приморском парке «Земля леопарда»

Владивосток, 20 декабря. Сразу три редких вида особей семейства кошачьих попали в объектив фотоловушки, которую установили в приморском национальном парке «Земля леопарда».

Всех животных удалось заснять на одной тропе. На ролике видно, как вдоль скалы проходят лесной кот, леопард и семейство тигров. Видео опубликовали на страницах в социальных сетях нацпарка.

«На редких видеокадрах крупные кошки оставляли и изучали запахи на меточной точке, а мелкий и осторожный хищник – лесной кот – решил не раскрывать свое присутствие. Видеофиксация даже трех видов кошачьих в одном месте – случай крайне редкий», — рассказали в приморском парке.

Оставляя метки, животные передают обитателям этой территории «сообщения». Так кошки обмениваются информацией о поле, возрасте, виде и поиске пары.

Тем временем сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали видеоролик с зимними забавами обезьян. Работники регулярно устраивают животным разные игры.