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Жители ЦАР отметили День национального мужества

Весь мир
Жители ЦАР отметили День национального мужества
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 20 декабря. Жители Центральноафриканской Республики отметили годовщину со дня начала активной фазы боевых действий правительственных войск (FACA) против конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.

«День национального мужества ЦАР — очередной повод отдать дань уважения защитникам нашей родины, вызвавшимся положить конец вооруженному конфликту и защитить столицу республики, которая чуть не оказалась в руках боевиков CPC. Союзные силы в лице президента Фостен-Арканжа Туадера, а также дружественных России и Руанды взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности страны и встали на путь прекращения насилия и гражданской войны», — указано в материале.

Журналисты напомнили, что активизация боевиков 18 декабря 2020 года связана с тем, что они осознали потерю влияния над людьми и предприняли агрессивную попытку сменить власть. Однако бойцы FACA, обученные российскими инструкторами, разгромили основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернули в страну долгожданный мир.

Ранее жители Центральноафриканской Республики провели массовый митинг в поддержку лидера страны Фостен-Арканжа Туадера. Люди поблагодарили президента за модернизацию армии, которая спасла государство от разрушения.

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африка цар
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