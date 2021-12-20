Банги, 20 декабря. Франция манипулирует Европейским союзом, чтобы дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике и вернуть контроль над ней, считают ведущие Radio Lengo Songo.

«ЕС обманывается бывшей метрополией, которая стремительно теряет обороты перед лицом растущего присутствия России в Африке в целом, но особенно в ее франкоязычной части. Нигде не написано, что независимая и суверенная ЦАР перед выстраиванием партнерских отношений с теми или иными странами должна просить разрешения у Франции, считающей себя «центром мира». Народ Центральноафриканской Республики удивлен позицией Евросоюза, развернувшего масштабную компанию против россиян. Реальные оценки показали, что специалисты из РФ подтвердили эффективность в обучении личного состава правительственных войск», — говорится в материале издания.

Журналисты отметили, что именно консультативная поддержка отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», помогла национальной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вывести страну из состояния затяжного кризиса безопасности.

Ранее центральноафриканские корреспонденты раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики. Сотрудники издания 236 Actu считают, что подобные действия со стороны иностранных структур недопустимы.