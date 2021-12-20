Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 17:15
17:10
Общество
Центр Чумакова надеется в течение полугода получить регистрацию «КовиВака» в ВОЗ
17:10
Происшествия
Дипломат пострадал при нападении неизвестных на посольство Белоруссии в Лондоне
17:09
Экономика
Госдума рассмотрит возможность введения новой ежемесячной выплаты для семей с детьми
17:09
Политика
Байден придумал причину для увеличения присутствия США в Европе
17:08
Армия
Российские вертолеты Ми-24 выполнили авиаразведку на учениях под Екатеринбургом
17:05
Общество
Совет Федерации не обсуждает введение штрафов в России за отказ от вакцинации
17:05
Экономика
Сокращение поставок российского газа может усугубить энергетический кризис в Европе
17:04
Происшествия
Автору порноколлажа с фотографией ветерана предъявили обвинение в Волгограде
17:03
Общество
Мэр Москвы Собянин заявил, что 80% попавших в больницу с COVID-19 занимались самолечением
17:03
Общество
Как развиваются в Петербурге строительный бизнес и рынок недвижимости
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Radio Lengo Songo: Франция использует ЕС для давления на ЦАР

Весь мир
Radio Lengo Songo: Франция использует ЕС для давления на ЦАР
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 20 декабря. Франция манипулирует Европейским союзом, чтобы дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике и вернуть контроль над ней, считают ведущие Radio Lengo Songo.

«ЕС обманывается бывшей метрополией, которая стремительно теряет обороты перед лицом растущего присутствия России в Африке в целом, но особенно в ее франкоязычной части. Нигде не написано, что независимая и суверенная ЦАР перед выстраиванием партнерских отношений с теми или иными странами должна просить разрешения у Франции, считающей себя «центром мира».

Народ Центральноафриканской Республики удивлен позицией Евросоюза, развернувшего масштабную компанию против россиян. Реальные оценки показали, что специалисты из РФ подтвердили эффективность в обучении личного состава правительственных войск», — говорится в материале издания.

Журналисты отметили, что именно консультативная поддержка отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», помогла национальной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вывести страну из состояния затяжного кризиса безопасности.

Ранее центральноафриканские корреспонденты раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики. Сотрудники издания 236 Actu считают, что подобные действия со стороны иностранных структур недопустимы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Radio Lengo Songo: Франция использует ЕС для давления на ЦАР
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать