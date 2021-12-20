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Служба охраны нефтяных объектов Ливии приостановила добычу на западе страны

Весь мир
Служба охраны нефтяных объектов Ливии приостановила добычу на западе страны
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 20 декабря. Вооруженные лица, связанные со Службой охраны нефтяных объектов в западном регионе, приостановили добычу в нескольких районах Ливии. Страна теряет 280 тысяч баррелей в сутки, передает местный канал «218».

Согласно источникам, накануне вечером боевики перекрыли трубопровод, соединяющий месторождение Аш-Шарара A9, управляемое Akakus Oil Operations, и порт Аз-Завия. Это привело к прекращению работы ряда объектов, включая Аль-Хамада и Аль-Вафа.

Операция проведена в знак несогласия с решением председателя совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафы Саналлы о реструктуризации управления компании. Группировки требуют, чтобы Ахмад Аммар остался на посту руководителя Akakus.

В результате инцидента добыча в стране сократилась на 280 тысяч баррелей в сутки, упав до отметки в 950 тысяч. До сих пор производство превышало 1,2 млн.

Ранее глава ННК озвучил размер доходов от продажи энергоносителей за последние семь месяцев. Казна североафриканского государства пополнилась на 16,883 млрд долларов.

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нефть ливия
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