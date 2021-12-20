Бывший тренер сборной России Черчесов возглавил «Ференцварош»

Будапешт, 20 декабря. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял пост наставника венгерского «Ференцвароша».

Пресс-служба «Ференцвароша» сообщила в Twitter-аккаунте о назначении Черчесова новым главным тренером команды. Российский специалист сменил на посту наставника Петера Штегера.

На данный момент «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии и на один балл обгоняет располагающийся на второй строчке клуб «Кишварда». Последним местом работы Черчесова была сборная России. РФС разорвал контракт с 58-летним тренером в июле 2021 года.

Ранее Паоло Ваноли занял пост главного тренера московского «Спартака». О подписании контракта с итальянским специалистом проинформировала пресс-служба красно-белых.