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Бывший тренер сборной России Черчесов возглавил «Ференцварош»

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 16:16
Спорт
Бывший тренер сборной России Черчесов возглавил «Ференцварош»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Будапешт, 20 декабря. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял пост наставника венгерского «Ференцвароша».

Пресс-служба «Ференцвароша» сообщила в Twitter-аккаунте о назначении Черчесова новым главным тренером команды. Российский специалист сменил на посту наставника Петера Штегера.

На данный момент «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии и на один балл обгоняет располагающийся на второй строчке клуб «Кишварда». Последним местом работы Черчесова была сборная России. РФС разорвал контракт с 58-летним тренером в июле 2021 года.

Ранее Паоло Ваноли занял пост главного тренера московского «Спартака». О подписании контракта с итальянским специалистом проинформировала пресс-служба красно-белых.

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Все новости / Спорт / Бывший тренер сборной России Черчесов возглавил «Ференцварош»
футбол венгрия черчесов назначение Ференцварош
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