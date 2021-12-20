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Зеленский считает, что санкции против России необходимо вводить превентивно

Политика
Зеленский считает, что санкции против России необходимо вводить превентивно
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 20 декабря. Ограничительные меры в отношении Российской Федерации необходимо вводить превентивно, а не постфактум, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это необходимо делать, чтобы не допустить у российской стороны даже мысли об эскалации. Соответствующим заявлением глава государства поделился во время совместного брифинга с лидерами Литвы и Польши.

«Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено. — Прим. ред.) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ (Владимир Путин. — прим. ред.) сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит Москве территорию республики для размещения ядерного оружия, если подобное вооружение стран НАТО будет переброшено в Польшу. Так он прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия на своей территории, то оно может оказаться в других странах Восточной Европы.

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Все новости / Политика / Зеленский считает, что санкции против России необходимо вводить превентивно
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