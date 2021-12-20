Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за штамма «Омикрон»

Давос, 20 декабря. Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) отложили проведение мероприятия в Давосе из-за нового штамма коронавируса под названием «Омикрон».

Традиционная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе 17–21 января. Теперь же мероприятие пройдет, ориентировочно, в начале лета.

«В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку», — пояснили свое решение организаторы.

Январские даты были утверждены в середине сентября. Всемирный экономический форум является швейцарской неправительственной организацией, наиболее известной проведением ежегодных встреч в Давосе. На них съезжаются ведущие руководители бизнеса, экономисты, политические деятели и журналисты.

От проведения зимней Универсиады, которая должна была пройти в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря, также пришлось отказаться, сообщает «ФедералПресс».