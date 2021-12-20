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Российские ученые создали материал для ускоренной работы 5G-устройств

Технологии
Российские ученые создали материал для ускоренной работы 5G-устройств
flickr.com  /  Tony Webster

Саратов, 20 декабря. Новый материал для комплектующих устройств связи 5G поможет обходить помехи и обеспечивать более стабильную и ускоренную работу. Специалисты рассказали о проекте в научной статье.

Эксперты из Саратовского государственного университета отметили, что их главной задачей был поиск материала, который сможет бороться с перекрестными помехами из-за огромного числа антенн. Для этого он должен поглощать электромагнитное излучение и слабо его отражать. Ученым удалось найти необходимый материал, который будет настроен на «длинные» волны. Об этом сообщается в научной статье в издании Applied Physics Letters.

«Новый протокол беспроводной связи 5G, который, по словам ученых, в десятки и сотни раз быстрее предыдущих поколений, работает в миллиметровом диапазоне», — отметили эксперты.

На этом фоне американское агентство FFA указало на опасности вышек 5G. Эксперты начали переговоры с Белым домом об ограничениях для устройств из-за рисков для авиационной электроники.

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