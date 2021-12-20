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Хакеры выставили на продажу базы данных двух крупных израильских компаний

Весь мир
Хакеры выставили на продажу базы данных двух крупных израильских компаний
freepik.com  /  Racool_studio

Тель-Авив, 20 декабря. Хакерская группировка Sharp Boys опубликовала объявление о продаже данных израильтян. Компьютерные взломщики обнародовали соответствующее сообщение в Twitter-аккаунте.

В своем обращении хакеры заявили о взломе сайтов http://lametayel.co.il и http://tiuli.com. Благодаря этому, им удалось получить базу личных данных объемом 500 Гб. Она содержит информацию почти о 3 млн пользователей.

В массиве данных сведения об адресах электронной почты, паролях и номерах телефонов.

О проникновении на сервера упомянутых ресурсов сообщалось еще 18 декабря. С этого же времени оба сайта не работают, и пока не известно, когда они снова начнут функционировать.

«Мы обнаружили подозрительную активность еще в субботу днем. Нам пришлось заблокировать доступ к своим ресурсам и заблокировать их. В настоящий момент проводятся технические работы», — пояснили представители Lametayel.

Оба интернет-ресурса, ставших жертвой киберпреступников, специализируются на туризме. Tiuli предоставляет информацию о походах, интересных местах и публикует карты израильских достопримечательностей. Lametayel — это сеть магазинов для пеших прогулок, который занимается продажей спортивных товаров.

Взлом стал очередным в серии кибератак целей, находящихся на территории Израиля. 17 декабря компания Check Point, работающая в сфере IT-безопасности, заявила об отражении атаки иранских хакеров группировки Charming Kitten.

Взломщики пытались проникнуть на серверы правительственных учреждений, а также ряда коммерческих компаний. За нападением стояла группировка Charming Kitten, которую связывают с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Не исключено, что взлом туристических сайтов мог быть также организован проиранскими силами. Тем более, что атаки могут быть ответом на действия самих израильтян. В конце октября официальный Тегеран обвинил Тель-Авив и Вашингтон в кибератаках, которые привели к сбою работы большей частей АЗС в стране.

Израиль уже долгое время находится в состоянии кибервойны с Исламской Республикой Иран (ИРИ). Кроме того, На прошлой неделе Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2022 год. В одной из статей документа говорится об учреждении программы грантов для американо-израильского сотрудничества в области кибербезопасности. Целью партнерства названо противодействие Ирану.

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израиль хакеры кибератака взлом
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