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Зеленский заявил о готовности Киева к мирному урегулированию ситуации в Донбассе

Политика
Зеленский заявил о готовности Киева к мирному урегулированию ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 декабря. Киев намерен предпринять попытки мирного урегулирования ситуации в ЛДНР, а также готов к проведению нормандских переговоров. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом украинский глава государства рассказал лидерам Польши и Литвы Анджею Дуде и Гитанасу Науседе на совместной пресс-конференции.

«Я детально рассказал о наших мирных инициативах в рамках трехсторонней контактной группы, в рамках минского заседания, готовность к диалогу, попытки организовать встречу в "нормандском формате"», — высказался Зеленский.

Ранее сообщалось, что Вашингтон решил принять участие в переговорах по Донбассу вовсе не из благих целей, а исключительно ради собственных скрытых интересов. Таким мнением поделился политолог Денис Денисов.

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украина донбасс зеленский
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