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Путин на встрече с главой ПСБ призвал «подставить плечо» оборонной промышленности

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 15:45
Экономика
Путин на встрече с главой ПСБ призвал «подставить плечо» оборонной промышленности
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым, в ходе которой указал на значимость поддержки оборонных предприятий.

Промсвязьбанк как опорный банк оборонного комплекса уже встал на ноги — это совершенно очевидно, констатировал российский лидер.

«Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации», — отметил глава государства.

По словам Фрадкова, диверсификационный портфель сейчас составляет 200 млрд рублей. Также ПСБ ведет специальный рейтинг готовности компаний к подобной работе.

«Предприятия, наконец, понимают, что это естественная среда их обитания и развития. Это не навязанная, скажем так, задача, а это их естественный способ выжить, по большому счету, в ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Путин ранее подтвердил, что российским властям удалось многое сделать в развитии оборонно-промышленного комплекса и армии на базе восстановленной экономики страны.

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