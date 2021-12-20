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Двое украинских военных подорвались на мине у линии фронта в Донбассе

Армия
Двое украинских военных подорвались на мине у линии фронта в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 декабря. Двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве на линии фронта в Донбассе.

Отмечается, что украинское командование не указало, где именно произошел инцидент. Известно, что произошел взрыв, предположительно, мины, в результате чего один из военнослужащих ВСУ получил тяжелые ранения, а второй — средней степени тяжести.

«Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время обстрела поселка Калиново со стороны украинских военных погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ, передает RT.

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