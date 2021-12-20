Владимир Путин поручил кабмину утвердить программу развития виноделия в России

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства утвердить долгосрочную программу виноградарства и виноделия в стране.

Так, кабмин должен предусмотреть определение баланса потребления винодельческой продукции в регионах с учетом производства и продажи за рубеж. Кроме того, следует учесть целевые показатели увеличения выпуска продукции.

«Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры», — говорится в тексте поручения.

Представители торговых сетей ранее предупредили, что часть винной продукции может исчезнуть с российских прилавков после Нового года. Причина — отказ правительства продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который внес поправки в закон о регулировании алкогольного рынка.

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских вин, и первое место отдано сухому красному «Sikory. Пино нуар. «Семейный резерв». Семигорье». Цена за бутылку равняется 1800 рублей, сообщает «ФедералПресс».