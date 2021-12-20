Саудовские ПВО перехватили три дрона-камикадзе йеменских хуситов

Эр-Рияд, 20 декабря. Вооруженные силы Саудовской Аравии заявили о перехвате двух начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов, запущенных йеменскими повстанцами-хуситами в направлении города Абха, и одного — в сторону Джизана в юго-западной части королевства. Ликвидация БПЛА осуществлялась наземными силами ПВО, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Представители арабской коалиции в Йемене заявили, что запуск ракет произошел из аэропорта подконтрольной повстанцам Саны; движение «Ансар Аллах» никак не прокомментировало события.

Saudi Arabia ???????? has successfully destroyed two drones sent by the Iranian terror regime’s Houthis to attack the civilian Abha International Airport. https://t.co/wHgfDyYCJf pic.twitter.com/cGo0jSfeU8 — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) December 19, 2021

Хуситы регулярно прибегает к ракетным обстрелам и атакам беспилотниками в отношении приграничных саудовских территорий, что, по словам их же представителей, является ответом на внешнюю агрессию. Для нивелирования данной активности королевские ВВС регулярно наносят удары по предполагаемым складам и военным объектам «Ансар Аллах». Однако они зачастую располагаются в густонаселенных районах, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Регулярные авиаудары идут вразрез с риторикой официального Эр-Рияда, декларирующего стремление к скорейшему завершению войны в Йемене. Так, заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман бин Абдель Азиз 19 декабря подтвердил приверженность арабской коалиции «поддержке правительства и народа Йемена в достижении безопасности, стабильности и мира». В своем твите принц сообщил, что объединение по-прежнему привержено продолжению «усилий по достижению политического урегулирования конфликта».

Met with H.E Prime Minister of Yemen @DrMaeenSaeed to discuss the latest developments in Yemen. I assured H.E of the Coalition’s commitment to supporting the brotherly Yemeni people and efforts to reach a political resolution to the conflict. pic.twitter.com/81UBSzLGL3 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2021

Гражданская война в Йемене длится с 2014 года, когда в северо-западной части страны шиитское население выступило против суннитского государственного руководства. Хуситы обвинили правительство в дискриминационной внутренней политике, собственной непредставленности во власти и несправедливом распределении доходов от продажи нефти.

После захвата повстанцами Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади оставил свой пост и бежал в южный портовый город Аден, где опроверг собственную отставку. Являясь формальным главой государства, Хади пригласил арабские страны вступить в конфликт, и 26 марта 2015 года девять участников новообразованной коалиции во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняет лишь Эр-Рияд, поддерживающий правительственную армию.

Pro-S@udi soldiers fight off a Houthi att@ck in the Marib Desert. #Yemen. pic.twitter.com/7UhUJiv2SJ — NeÔsint???? (@NeOsint) December 13, 2021

Это вмешательство до сих пор не привело к поражению хуситов, однако существенно ухудшило гуманитарную ситуацию в регион, что связано с введением всеобъемлющей блокады подконтрольной «Ансар Аллах» территории. По оценкам ООН, к концу 2021 года количество погибших в результате конфликта йеменцев достигнет 377 тысяч человек.

В настоящий момент основные бои проходят в богатой нефтью провинции Мариб, контроль над которой дает стратегическое преимущество в дальнейших боевых действиях и на потенциальных мирных переговорах. «Ансар Аллах» ведет здесь наступление с февраля 2021 года с переменным успехом. Продвижение хуситов сильно замедлено активностью саудовской авиации и отсутствием существенного перевеса в силе.

Также бои меньшей интенсивности протекают на западном побережье. В ноябре коалиция отступила из окрестностей порта Ходейда, и в настоящее время столкновения происходят значительно южнее.