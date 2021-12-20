«Жду ее в театре Наций»: Евгений Миронов поздравил с днем рождения Елизавету Боярскую

Актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская сегодня празднует свой 36-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой в спектакле «Иванов» по пьесе Антона Чехова.

«На нее можно положиться как на партнершу, как на соавтора спектакля. Она часто предлагает какие-то вещи. Это редкое для актрисы качество. Кроме того, она очень красива. Все это вместе делает из нее идеал, поэтому мне страшно за нее. Хотя, с другой стороны, я за нее не боюсь. Она большая умница. Очень хорошо выстраивает свою карьеру. Не снимается и не работает в проектах, которые ее не растят как актрису. Все это вызывает большое уважение», — сказал актер.

Евгений Миронов также назвал самые яркие, на его взгляд, черты Елизаветы Боярской.

«Ее отличают очень серьезные актерские способности. Очень удачно, что у нее была сильная додинская школа. Она превратилась в серьезную актрису. Кроме того, что она обладает таким большим талантом, она еще и отличница по своей сути. Человек очень дисциплинированный, который никогда не подведет. Она верит режиссеру, не боится пробовать. Таких мучений, какие бывают у других актеров, я у нее не видел. Видимо, это все проходит дома. Приходит она всегда готовой», — подчеркнул собеседник ФАН.

politexpert.net / Аврора Зорина

Кроме того, он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Впереди у нее большое будущее открытий как у актрисы. Она жаждет работы. Жаждет новых приключений. Я желаю ей их, желательно в театре Наций. Мы здесь уже сработались. Здесь комфортно, интересно. Она может попробовать что-то другое. Рядом с ней учитель, выдающийся режиссер Лев Абрамович Додин. Как только ей станет интересно попробовать что-то новое, я ее жду», — подытожил народный артист РФ.

Ранее режиссер Владимир Бортко через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Лыкова. По словам собеседника, артист обладает удивительным талантом.