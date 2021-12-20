Рябков призвал США к безотлагательному ответу на предложения по гарантиям безопасности

Москва, 20 декабря. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, что США усвоили необходимость «срочного» ответа на предложения о гарантиях по безопасности.

Дипломат заявил, что в настоящее время нет понимания, в какой форме возможен ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Несколько дней назад проекты договоров были переданы Вашингтону.

«Я надеюсь, что они уловили один из элементов нашей позиции, а именно, что это вопрос срочный и он не терпит отлагательств, что этим нужно заниматься вплотную, причем быстро», — объяснил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что США могут затянуть с ответом на предложения российской стороны. Во внешнеполитическом ведомстве назвали переданные Вашингтону и Брюсселю предложения превентивной мерой, передает RT.