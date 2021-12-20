Судья Стинхейс: суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК «Бук»

Амстердам, 20 декабря. Голландский суд отклонил запрос стороны защиты по делу MH17 о передаче всех материалов, касающихся свидетеля, который заявил о том, что самолет не мог быть сбит зенитным ракетным комплексом «Бук». Об этом рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По словам судьи, он не обязан привлекать адвокатов к решениям о предоставлении документов об очевидцах произошедшего на территории украинского государства в 2014 году. Также он подчеркнул, что критерий оценки релевантности для приобщения ее к делу о крушении малайзийского Boeing был верно применен стороной обвинения.

«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», — высказался Стинхейс.

Ранее сообщалось, что в Окружной суд Гааги поступили три иска от родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом также рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.