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Судья Стинхейс: суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК «Бук»

Происшествия
Судья Стинхейс: суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК «Бук»
Prt Scr courtmh17.com

Амстердам, 20 декабря. Голландский суд отклонил запрос стороны защиты по делу MH17 о передаче всех материалов, касающихся свидетеля, который заявил о том, что самолет не мог быть сбит зенитным ракетным комплексом «Бук». Об этом рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По словам судьи, он не обязан привлекать адвокатов к решениям о предоставлении документов об очевидцах произошедшего на территории украинского государства в 2014 году. Также он подчеркнул, что критерий оценки релевантности для приобщения ее к делу о крушении малайзийского Boeing был верно применен стороной обвинения.

«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», — высказался Стинхейс.

Ранее сообщалось, что в Окружной суд Гааги поступили три иска от родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом также рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

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Все новости / Происшествия / Судья Стинхейс: суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК «Бук»
украина россия нидерланды мн17
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