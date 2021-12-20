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Шеф-повар Роберта д'Элиа рассказала о главных хитростях правильного приготовления пасты

Общество
Шеф-повар Роберта д'Элиа рассказала о главных хитростях правильного приготовления пасты
pixabay.com

Москва, 20 декабря. Итальянский шеф-повар Роберта д'Элиа перечислила основные хитрости в приготовлении пасты и назвала главные ошибки при варке макарон.

Макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. После добавления пасты в кипящую воду ее следует постоянно помешивать, чтобы продукт не слипся.

Роберта д'Элиа также обратила внимание на важность времени варки макарон. Чтобы добиться идеальной пасты, эксперт порекомендовала варить ее в течение шести-семи минут. Если по истечении этого времени она остается жесткой, то можно подержать ее в кипящей воде еще 30 секунд.

Шеф-повар Роберта д'Элиа рассказала о главных хитростях правильного приготовления пасты
pixabay.com /

Одна из самых распространенных ошибок — это промывание только что сваренных макарон в холодной воде. По словам шеф-повара, в этом нет никакого смысла.

«Так только можно смыть весь вкус», — цитирует слова д'Элиа сайт с рецептами taste.com.

Также мастер кулинарии раскритиковала привычку многих людей добавлять в воду подсолнечное или оливковое масло, чтобы макароны не слиплись. На самом же деле масло оставляет пленку на пасте, которая не дает вкусу блюда полностью раскрыться.

Целую банку томатной пасты не всегда получается использовать за раз, а вскрытая упаковка является рассадником плесени. Как этого избежать, рассказала блогер с ником novikova_pp_ в своем Instagram-аккаунте.

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еда паста рецепт макароны
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