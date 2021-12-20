Шеф-повар Роберта д'Элиа рассказала о главных хитростях правильного приготовления пасты

Москва, 20 декабря. Итальянский шеф-повар Роберта д'Элиа перечислила основные хитрости в приготовлении пасты и назвала главные ошибки при варке макарон.

Макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. После добавления пасты в кипящую воду ее следует постоянно помешивать, чтобы продукт не слипся.

Роберта д'Элиа также обратила внимание на важность времени варки макарон. Чтобы добиться идеальной пасты, эксперт порекомендовала варить ее в течение шести-семи минут. Если по истечении этого времени она остается жесткой, то можно подержать ее в кипящей воде еще 30 секунд.

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Одна из самых распространенных ошибок — это промывание только что сваренных макарон в холодной воде. По словам шеф-повара, в этом нет никакого смысла.

«Так только можно смыть весь вкус», — цитирует слова д'Элиа сайт с рецептами taste.com.

Также мастер кулинарии раскритиковала привычку многих людей добавлять в воду подсолнечное или оливковое масло, чтобы макароны не слиплись. На самом же деле масло оставляет пленку на пасте, которая не дает вкусу блюда полностью раскрыться.

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