Минобороны РФ проведет испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» в начале 2022 года

Москва, 20 декабря. Минобороны РФ планирует провести первые летные испытания новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» по полному циклу в конце января 2022 года.

Информированный источник сообщил РИА Новости, что в ходе первого запуска ракеты в рамках летных испытаний должны отработать все ступени нового изделия. При этом макеты боевых блоков должны упасть в расчетном районе на военном полигоне.

«Летные испытания МБР "Сармат" планируется начать в конце января», — рассказал собеседник агентства.

Ранее телеканал RT сообщал, что первый полк российских МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. Также стало известно, что в РФ ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса.