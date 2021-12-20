МИД РФ призвал США относиться к Москве как к равноправному партнеру

Москва, 20 декабря. Власти США должны относиться к России как к равноправному партнеру, такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Вашингтон должен научиться воспринимать Москву как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов.

В свою очередь Россия готова налаживать отношения с США и уже выступила со всеми инициативами, отметил Рябков.

«Все предложения у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора», — пояснил замминистра.

Дипломат добавил, что как только Вашингтон будет готов к диалогу, за Россией «дело не станет».

Ранее Рябков исключил консультации с США по вопросам виз до конца года. По его словам, Госдеп никак не корректирует свою позицию по вопросам выдачи разрешения на въезд, внося лишь «косметические» изменения в заявления по проблеме.