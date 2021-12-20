Путин провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Москва, 20 декабря. Лидер российского государства Владимир Путин провел переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Соответствующее заявление сделали на официальном сайте Кремля.

По данным Кремля, во время разговора лидеры двух государств обсудили практические вопросы реализации достигнутых по итогам визита в Нью-Дели соглашений. Также Путин горячо поблагодарил премьер-министра Индии за гостеприимство, оказанное российской делегации во время встречи на высшем уровне, отметили на официальном сайте.

«Выражен взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что санкционные угрозы Вашингтона повлияют на планы Индии приобрести у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей». Об этом рассказали американские эксперты.