Рябков иронично ответил на заявления США о предотвращении «вторжения» РФ на Украину

Москва, 20 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков с иронией прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что глава США Джо Байден якобы дал администрации Белого дома указание предотвратить «вторжение» России на Украину.

Отвечая на вопрос сотрудников СМИ, как он может прокомментировать соответствующие утверждения, Рябков сказал: «Никак».

«Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США. — Прим. ред.) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», — сыронизировал Рябков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники утверждал, что президент Соединенных Штатов, после получения неких разведданных о «готовящемся вторжении» РФ на Украину, дал своей администрации четыре недели, чтобы предотвратить такой сценарий. Байден опасается повторения событий 2014 года, когда США и Евросоюз не смогли поучаствовать в стремительно меняющейся обстановке на Украине.