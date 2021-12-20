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Рябков иронично ответил на заявления США о предотвращении «вторжения» РФ на Украину

Политика
Рябков иронично ответил на заявления США о предотвращении «вторжения» РФ на Украину
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 20 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков с иронией прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что глава США Джо Байден якобы дал администрации Белого дома указание предотвратить «вторжение» России на Украину.

Отвечая на вопрос сотрудников СМИ, как он может прокомментировать соответствующие утверждения, Рябков сказал: «Никак».

«Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США. — Прим. ред.) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», — сыронизировал Рябков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники утверждал, что президент Соединенных Штатов, после получения неких разведданных о «готовящемся вторжении» РФ на Украину, дал своей администрации четыре недели, чтобы предотвратить такой сценарий. Байден опасается повторения событий 2014 года, когда США и Евросоюз не смогли поучаствовать в стремительно меняющейся обстановке на Украине.

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Все новости / Политика / Рябков иронично ответил на заявления США о предотвращении «вторжения» РФ на Украину
украина сша мид рф рябков
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